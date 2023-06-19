القوات الإسرائيلية تطرد الفلسطينيين المعتكفين من المسجد الأقصى ومحيطه (فيدوهات)

أفادت مراسلة RT، بطرد القوات الإسرائيلية في مدينة القدس، للمعتكفين وحراس الأوقاف والموظفين والنساء من داخل المسجد الأقصى.

وأضافت مراسلتنا أن القوات الإسرائيلية شرعت باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة فيديوهات توثق اعتداء القوات الإسرائيلية على المعتكفين وحراس الأوقاف والموظفين والنساء داخل المسجد الأقصى، وفي محيطه.

المصدر: RT