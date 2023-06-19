زيلينسكي يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية الدعم المالي لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مواصلة الدعم المالي لأوكرانيا من أوروبا.

وقال زيلينسكي على "تلغرام": "بحثنا مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مواصلة الدعم المالي لأوكرانيا"، كما تطرق الطرفان إلى اعتماد حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا.

وخصصت المفوضية الأوروبية في مايو شريحة جديدة من المساعدة المالية لأوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو.

المصدر: RT