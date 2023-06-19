جنوب إفريقيا: المعارضة تطالب بسحب سفير البلاد من بولندا بسبب حادث الطائرة

طالب ثاني أكثر أحزاب المعارضة تأثيرا في جنوب إفريقيا، حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية"، بسحب سفير جنوب إفريقيا من بولندا، وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في وارسو ردا على حادث الطائرة.

وقال الحزب في بيانه: "نطالب باستدعاء سفير جنوب أفريقيا من بولندا وتقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي في وارسو. بولندا فرضت قيودا صارمة على حرية وسائل الإعلام وانتهكت حقوق الإنسان للمسافرين وأفراد طاقم الرحلة المتأخرة. ونتيجة لذلك، فقد أُجبروا على التخلي عن السفر أولا إلى أوكرانيا ثم إلى روسيا".

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وأضاف الحزب أنه نتيجة لذلك، انخفض مستوى الأمن حول رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال رحلته إلى الدولة التي تدور فيها الأعمال القتالية، كما شدد على أن "هذا شكل غير مقبول ومتعمد من الإذلال".

ووقع الحادث المذكور في وارسو يوم الخميس الماضي، حيث علق حراس رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي كان متوجها لإجراء مفاوضات في كييف بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين، في المطار لمدة يوم. واتهم رئيس جهاز الأمن المرافق لرئيس جنوب إفريقيا الجانب البولندي بمحاولة تعطيل مهمة السلام.

المصدر: نوفوستي