الخارجية الروسية تعلق على تصريحات الرئيس التشيكي

علق نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، على تصريح الرئيس التشيكي بيتر بافيل، بشأن "ضرورة مراقبة جميع المواطنين الروس المقيمين في الدول الغربية".

جاء تعليق غروشكو ردا سؤال من وكالة "تاس"، حيث قال إن تصريح بيتر بافيل مؤسف ويعكس ذات الدرجة من العداء للروس في الغرب، كما تابع: "كما تعلمون، فنحن نحاول عادة عدم التعليق على تصريحات الرؤساء، إلا أنني، أترك الأمر، في هذه الحال، لضميره ولحكم الشعب التشيكي الذي يرأسه. ما يعبر عنه هذا التصريح، هو درجة العداء لروسيا السائدة اليوم في دول أوروبا الغربية مع الأسف".

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وكان الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، قد صرح في مقابلة له في وقت سابق بأن جميع المواطنين الروس المقيمين في الدول الغربية "يجب مراقبتهم عن كثب أكثر من ذي قبل"، معتبرا أنه النهج الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمواطنين اليابانيين، الذين وصلوا في بداية الحرب العالمية الثانية.

أوضحت المتحدثة باسم الرئيس، ماركتا رزيكاكوفا، في وقت لاحق، أن الأمر لا يتعلق بشكل "الاحتجاز" أو "أي نوع من الاضطهاد"، وإنما يخص مراقبة المواطنين الروس ممن قد تتوفر فيهم "عوامل خطر".

المصدر: تاس