اعتبر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الخطط الاستراتيجية لواشنطن ولندن تقضي باستبدال الجيش الأوكراني بعد "انتهائه" في ساحة المعركة، بجنود بولنديين وربما ألمان.

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وقال سيرغي ناريشكين في حديث لصحيفة "روسييسكايا غازيتا" اليوم الاثنين: "عندما ينفد - كما يقال - الأوكرانيون، سيحل البولنديون محلهم، ومن ثم الألمان على الأرجح".

وأضاف رئيس الاستخبارات الروسية: "تبدو هذه الصياغة في غاية الاستهتار، لكن هذا هو بالضبط منطق الخطط الإستراتيجية لواشنطن ولندن، وهذا أمر واضح، تثبته وثائق أيضا".

وأشارت موسكو مرارا إلى أن الغرب، الذي يزود نظام كييف بالأسلحة، يجبره على إظهار النجاحات في أرض المعركة بغض النظر عن الخسائر، وتطلبه بالاستعداد للقتال "حتى آخر أوكراني".

المصدر: "نوفوستي"