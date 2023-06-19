نمو في حالات الاستسلام الجماعي للجنود الأوكران.. كيف يتحايلون لتجنب القتال ضد الروس؟

أفاد زعيم حركة "نحن مع روسيا" الاجتماعية بمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بزيادة عدد حالات استسلام الجنود الأوكرانيين في أراضي المنطقة.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "إذا سجلنا في بداية الهجوم المضاد حالات منفردة للاستسلام، فنشهد حاليا بشكل دائم. ويدور الحديث عن عشرات الأشخاص يوميا. يستخدم الناس فرصة للبقاء على قيد الحياة وعدم المشاركة في القتال من أجل نظام زيلينسكي الدموي".

وأوضح أن العسكريين الأوكرانيين يستسلمون أثناء الأعمال القتالية، إذ يدركون أن هجومهم ينطوي على الفشل، كما يقومون بشكل متعمد بتعطيل معداتهم العسكرية لمنع مشاركتهم في المعارك.

وشنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأوريخوفو وفاسيليفو من جبهة زابوروجيه، وكذلك في اتجاه أرتيوموفسك في 4 يونيو الجاري، وركزوا ضربتهم الرئيسية في جبهة زابوروجيه بالذات.

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الهجوم المضاد من جانب القوات الأوكرانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كييف لم تتحق حتى الآن تحقيق أي أهداف عسكرية في أي من ساحات المعارك.

المصدر: نوفوستي