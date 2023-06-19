بالفيديو.. قمر صناعي إيراني يرسل صورة عن المسجد النبوي الشريف

نشرت منظمة الفضاء الإيرانية، بالتزامن مع موسم الحج، صورا تلقاها قمر "خيام" الصناعي عن المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الصور المأخوذة بواسطة القمر الصناعي "خيام" تأتي بدقة متر واحد، وستصبح متاحة للاستفادة من قبل مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية نشر صور "خيام" الفضائية مستمرة، وسيتم نشر صور أخرى في المستقبل.

القمر الصناعي "خيام"، الذي تمتلكه منظمة الفضاء الإيرانية يمتع بدقة تصوير عالية لسطح الأرض وبأطياف مختلفة.

المصدر: "مهر"