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هل تستعد الولايات المتحدة لعملية ضد الصين؟ (فيديوهات)

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هل تستعد الولايات المتحدة لعملية ضد الصين؟ (فيديوهات)
RT
عمليات نقل ضخمة يجريها الجيش الأمريكي
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تساءل المحلل والكاتب السياسي الروسي ألكسندر نازاروف، الاثنين، ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لعملية ضد الصين.

ونشر الكاتب الروسي مقاطع فيديو، عبر صفحته على تلغرام، تظهر تحركات ضخمة للقوات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن أنظمة الدفاع الصاروخي تنتقل إلى ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة. وتساءل هل الولايات المتحدة تستعد لعملية ضد الصين؟.

يتزامن ذلك مع زيارة يقوم بها حاليا وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكين إلى الصين.

وقد أبلغ الصينيون الأمريكيين خلال الاجتماعات الدبلوماسية بأنها لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان، مشددة على أن على الصين والولايات المتحدة الاختيار بين "التعاون أو الخلاف".

المصدر: RT

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