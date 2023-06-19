الدفاع الروسية: لندن تمول الأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني

صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف بأن المملكة المتحدة ستخصص 1.5 مليار جنيه إسترليني للبحوث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج.

جاء ذلك في الإحاطة التي تقدم بها كيريلوف اليوم الاثنين بشأن تحليل الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في أوكرانيا ومناطق أخرى في العالم، حيث تابع أن المملكة المتحدة ستنفق 1.5 مليار جنيه إسترليني الأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج لدعم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.

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وأشار كيريلوف إلى أنه وفقا للوثائق الاستراتيجية المعتمدة في مجال الإنتاج البيولوجي ومكافحة التهديدات البيولوجية، تحتفظ الدول بالحق في إجراء أبحاث "مزدوجة الاستخدام" وإدارة الوضع البيولوجي بما يخدم مصالحها الخاصة.

وتابع كيريلوف: "من خلال الدعم النشط لمثل هذه الأنشطة، أعلنت المملكة المتحدة عن مصالحها في المجال البيولوجي، وتبنت استراتيجية وطنية للأمن البيولوجي في 12 يونيو 2023، حيث تبرز أحد الأهداف المعلنة للوثيقة في (تحقيق الريادة العالمية في الابتكار)".

المصدر: RT