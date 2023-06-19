صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي الفريق إيغور كيريلوف بأن الفيضانات المخططة من جانب نظام كييف قد تشكل بؤرا لحمى غرب النيل.

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جاء ذلك خلال الإحاطة التي تقدم بها كيريلوف اليوم الاثنين بشأن تحليل الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في أوكرانيا ومناطق أخرى من العالم.

وتابع كيريلوف في إحاطته بأن الفيضانات في منطقة خيرسون يمكن أن تؤدي إلى تكون بؤر للأمراض التي ينقلها البعوض، وعلى رأسها حمى غرب النيل.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية تخفي الشكوك عن عملاء برامجها البيولوجية العسكرية، كذلك تستكشف مجموعات الحشرات ناقلات الإيبولا وفيروس التهاب الكبد B وفيروس نقص المناعة البشرية، فيما كان ازدياد الحوادث في المختبرات البيولوجية الأمريكية من بين أسباب نقلها إلى أوكرانيا.

ووفقا لكيريلوف، فقد ازداد عدد حالات إصابة الطيور المهاجرة بالأنفلونزا في روسيا بسبب هجرتها من أوكرانيا، فيما تبحث الولايات المتحدة عن طرق استخدام مسببات الأمراض المعدية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حصلت، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا على وثائق حول عمل "Metabiota" في إفريقيا لصالح وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تدرس الولايات المتحدة الأمراض التي تنقلها الحشرات، وغير الشائعة في أمريكا الشمالية.

المصدر: RT