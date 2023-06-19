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قتلى وجرحى باصطدام شاحنة تقل خنازير بحافلة ركاب في اليابان (صور+فيديو)

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قتلى وجرحى باصطدام شاحنة تقل خنازير بحافلة ركاب في اليابان (صور+فيديو)
AP
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لقى خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون إثر اصطدام شاحنة بحافلة في مدينة هوكايدو بشمال اليابان، حسب تقارير إعلامية محلية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن الشرطة قولها إن الشاحنة ربما كانت تسير عكس الاتجاه، مضيفة أن الحافلة كانت تقل 15 راكبا وقت الحادث الذي وقع الأحد.

وذكرت "كيودو" أن سائقي الشاحنة والحافلة لقيا حتفيهما في الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، حطام المركبتين على الطريق في أعقاب الحادث.

وقالت "كيودو" إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة سابورو إلى هوكايدو، وكانت الشاحنة تقل خنازير من هوكايدو إلى ياكومو.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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