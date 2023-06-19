قتلى وجرحى باصطدام شاحنة تقل خنازير بحافلة ركاب في اليابان (صور+فيديو)

لقى خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون إثر اصطدام شاحنة بحافلة في مدينة هوكايدو بشمال اليابان، حسب تقارير إعلامية محلية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن الشرطة قولها إن الشاحنة ربما كانت تسير عكس الاتجاه، مضيفة أن الحافلة كانت تقل 15 راكبا وقت الحادث الذي وقع الأحد.

وذكرت "كيودو" أن سائقي الشاحنة والحافلة لقيا حتفيهما في الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، حطام المركبتين على الطريق في أعقاب الحادث.

وقالت "كيودو" إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة سابورو إلى هوكايدو، وكانت الشاحنة تقل خنازير من هوكايدو إلى ياكومو.

On a national road in Hokkaido, Japan, a bus collided with a truck, injuring 17 people, including 5 confirmed deaths. pic.twitter.com/qoEXRGhxwy — Akin💯 (@ics923) June 18, 2023

The head-on collision between a bus and a truck in Hokkaido that killed five people may have been caused by the 4-ton truck straying into oncoming traffic in the opposite lane. https://t.co/GoOSEhXxg2 — The Japan Times (@japantimes) June 19, 2023

5 dead after bus collides with truck in Hokkaidohttps://t.co/HTPjbVTxnq — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) June 19, 2023

A bus and a truck collided on National Route 5 in Noda, Yakumo-cho, Hokkaido, Japan.#Accident#japanpic.twitter.com/bVRqfW59av — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 18, 2023

المصدر: "أسوشيتد برس"