كوريا الجنوبية.. عدد العاملين في الستينات من العمر يتجاوز أعداد الشبان

تجاوز عدد العاملين في الستينات أولئك الذين هم في العشرينات من العمر، ويعمل 6 من كل 10 أشخاص في الستينات من العمر، وفقا لبيانات إحصائية نشرت اليوم الاثنين.

ووفقا لبوابة الإحصاء الوطنية لوكالة الإحصاء الكورية، بلغ عدد العاملين الذين تبلغ أعمارهم من 60 إلى 69 عاما، 4,467,000 شخص، وهو أكبر من عدد العاملين الذين تبلغ أعمارهم من 20 إلى 29 عاما، البالغ 3,833,000.

اوعتبارا من شهر مايو، تجاوز عدد العاملين في الستينات من العمر عدد العاملين في العشرينات من العمر للعام الثالث على التوالي منذ عام 2021.

وحتى عام 2020، بلغ عدد العاملين في الستينات 3,598,000، وهو أقل من عدد العاملين في العشرينات، 3,602,000.

لكن وصل عدد العاملين في الستينيات إلى 3,911,000 في عام 2021 ليتجاوز عدد العاملين في العشرينات البالغ 3,712,000.

جاء ذلك بسبب التغيرات في التركيبة الديموغرافية مثل الشيخوخة.

بلغ عدد السكان في الستينات من العمر 5,709,000 شخص في مايو من عام 2018، أي أقل من أولئك في العشرينات من العمر البالغ عددهم 6,382,000، لكن بلغ العدد 6,887,000 في مايو من عام 2021 ليتجاوز عدد السكان في العشرينات من العمر، البالغ 6,481,000.

خلال الـ 5 سنوات الماضية منذ عام 2018، ارتفع عدد السكان في الستينات من العمر بمقدار 1,772,000 شخص (31%)، في حين انخفض عدد السكان في العشرينات من العمر بمقدار 227 ألف (3.6%).

زاد عدد كبار السن الذين يرغبون في العمل لغرض كسب نفقات المعيشة.

المصدر: "يونهاب"