 
مباشر

القوات الروسية تدمر 3 معاقل أوكرانية بـ"الشمس الحارقة"

أخبار العالم

القوات الروسية تدمر 3 معاقل أوكرانية بـ
Sputnik
راجمة "سولتنسيبيوك" الروسية، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vj1u

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوب"، فاديم أستافييف، بأن وحدات المجموعة دمرت 3 معاقل أوكرانية باستخدام راجمات "سولتنسيبيوك" الثقيلة في أراضي جمهورية دونيتسك.

إقرأ المزيد
"شمس حارقة" واحدة توقف هجوم القوات الأوكرانية قرب نوفودونيتسكي

وقال أستافييف في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الاثنين: "دمرت أطقم أنظمة "سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة) الثقيلة 3 معاقل للقوات الأوكرانية في مناطق التجمعين السكنيين "سبورنويه" و"فيسيولويه".

وأضاف أنه تم أيضا أثناء الهجوم المضاد للبطاريات تدمير مركبة قتال للمشاة بالقرب من قرية إيفانو-دارييفكا وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "غراد بي أم-21" في موقع إطلاق نار للعدو بالقرب من مدينة سيفيرسك ومدافع هاوتزر "M777" أمريكية الصنع بالقرب من التجمع السكني ماركوف.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا