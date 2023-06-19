23 جنديا روسيا يقضون على 103 من مشاة البحرية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفودونيتسكويه

صرح قائد سرية دبابات تابعة لسلاح مشاة البحرية الروسية النقيب رسلان قوربانوف أن وحدة هجومية روسية تضم 23 فردا قضت على 103 من مشاة البحرية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفودونيتسكويه.

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وقال قوربانوف إن الوحدات الأوكرانية شنت في الليلة الماضية هجوما مضادا، ولكن تم تدميرها بضربة مضادة من قبل وحدة هجومية من مشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

وأضاف: "كانت قرية نوفودونيتسكويه تحت سيطرة القوات الأوكرانية خلال 5 ساعات. وقاتل 23 جنديا من وحدتنا ضد 103 من مشاة البحرية من اللواء الـ 37 لمدينة أوديسا. وتم تدمير العدو خلال 3 ساعات".

ونقل عن تصريح القائم بأعمال قائد الوحدة الهجومية المذكورة أطلق عليه لقب "إيفا" قوله إن القوات الروسية دمرت عدة وحدات من مركبات الناتو المدرعة. وأردف: "تم تدمير دبابة فرنسية (من طراز "АМХ-10") باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات. وتم إجلاء الطاقم على الفور وتركوا رفيقهم مصابا وساعده جنودنا واستسلم جندي من اللواء الـ 37 لأوديسا دون قتال".

كما أفاد قوربانوف بالعثور إلى جانب الدبابة الفرنسية المدمرة على دليل تعليمات مفصل للمركبة القتالية. وتابع أن "كل عربة تحتوي على دليل لكل من السائق والرامي. وتواجه جميع المعدات المتبقية في نوفودونيتسكويه مشاكل في عمل أجهزتها الإلكترونية. يقوم جنود مشاة البحرية الروسية حاليا بدراسة الكتيبات لهزيمة المسلحين".

المصدر: تاس