كشفت صحيفة "بيلد" أن وزارة الدفاع الألمانية لا تستبعد وقوف قوات كييف وراء تفجير خط أنابيب الأمونيا "تولياتي-أوديسا" حسب ما ورد في تقرير لها مصنف على أنه "للاستعمال الرسمي فقط".

ولفت خبراء من وزارة الدفاع الألمانية، بحسب ما نقلت الصحيفة، إلى أن الأوكرانيين يقومون بالتخريب خلف خطوط التماس من أجل إضعاف القوات الروسية، حيث ورد في التقرير المذكور أنه لا يمكن استبعاد مشاركة الجانب الأوكراني في تفجير خط أنابيب "تولياتي-أوديسا".

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ويشير المتخصصون إلى أن الخط يقع في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، حيث اعتبروا أن روسيا مهتمة باستئناف تشغيل خط أنابيب الأمونيا الذي كان متوقفا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن مجموعة تخريبية أوكرانية فجرت في 5 يونيو خط أنابيب الأمونيا "تولياتي-أوديسا" في مقاطعة خاركوف، حيث شيد الخط أواخر السبعينيات، ويضخ سنويا قرابة الـ2.5 مليون طن من المواد الخام.

المصدر: نوفوستي