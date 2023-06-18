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موسكو: سنعتبر الاستفزازات ضد العسكريين الروس في بريدنيستروفيه هجوما على روسيا

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موسكو: سنعتبر الاستفزازات ضد العسكريين الروس في بريدنيستروفيه هجوما على روسيا
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تحذر من أي محاولات لزعزعة استقرار الوضع في جمهورية بريدنيستروفيه، حيث ستعتبر الاستفزازات ضد العسكريين الروس فيها هجوما على روسيا.

وأكد أليكسي بولشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أن العسكريين الروس موجودون في الجمهورية على أسس قانونية كجزء من قوات حفظ السلام.

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وقال بولشوك: "سيتم اعتبار أي أفعال تشكل تهديدا على أمنهم، بمثابة هجوم على روسيا".

وشدد نفس المصدر أن القوات الروسية "سترد بشكل مناسب على أي استفزازات" ضد العسكريين الروس في بريدنيستروفيه، كما ستضمن حماية المواطنين وفرق حفظ السلام الروسية والمستودعات العسكرية في كولباسنا.

واعتبر بولشوك تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي اقترح أن يغادر جنود حفظ السلام الروس الجمهورية، إذا كانوا يريدون العيش، "دليلا آخر على المسار العدواني العابر للحدود لنظام كييف".

المصدر: تاس

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