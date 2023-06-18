رغم العراقيل الأوروبية... مصر حصلت على أكثر من 8 ملايين طن من القمح الروسي منذ يوليو 2022

أكدت سفارة روسيا بالقاهرة أن مصر حصلت على أكثر من 8 ملايين طن من القمح الروسي منذ يوليو 2022، رغم محاولة قادة أوروبا منع توريد الحبوب الروسية إلى دول إفريقيا للتسبب بمجاعة.

وقالت السفارة في بيان صادر عنها: "يواصل ممثلو الاتحاد الأوروبي الكذب علنا بأنهم يساعدون في تصدير 30 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا إلى البلدان النامية. وفي الواقع، تم توريد 3% فقط من هذه الكمية إلى إفريقيا، بينما أخذ الأوروبيون بقية الحبوب كمدفوعات مقابل الأسلحة التي تم تزويد نظام كييف النازي بها، ويستخدمون القمح لإطعام خنازيرهم".

إقرأ المزيد

وأضافت: "ما يفعله قادة الاتحاد الأوروبي حقا هو محاولة منع توريد الحبوب من روسيا إلى الدول الإفريقية من أجل التسبب في مجاعة".

وتابعت: "على الرغم من هذه المحاولات، فقد تلقّى المصريون منذ 1 يوليو من عام 2022 حتى اليوم، أكثر من 8 ملايين طن من القمح الروسي، وذلك يعرض بوضوح، من الذي يساعد الأفارقة حقا".

المصدر: RT