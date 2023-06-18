موقع عسكري: قوات كييف فشلت في التمركز والتقدم جنوبا على محور زابوروجيه

أفاد موقع "السجل العسكري" بأن قوات كييف فشلت في التمركز والتقدم جنوبا على محور زابوروجيه كما كان متوقعا.

وقال الموقع: "كما كان متوقعا، لم تتمكن القوات الأوكرانية من التمركز والتحرك جنوبا، والمدفعية الروسية تعمل بكثافة".

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وأشار الموقع إلى أن التغييرات في تكتيكات الجيش الأوكراني لم تجد نفعا، حيث أكد أن قوات كييف تحشد احتياطيات، لكن خسائرها تتزايد عوضا عن بناء حشد ضخم، كما نبه بأن مقاتلي لواء الحرس 128 للقوات الأوكرانية، يتركون الجرحى في ساحة المعركة وينسحبون خوفا من المدفعية الروسية.

المصدر: نوفوستي