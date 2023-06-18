المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي يصل إلى بيروت الأربعاء

أفاد مصدر مطلع بأن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جان-إيف لودريان، يسافر الأربعاء إلى بيروت لمحادثات مع المسؤولين اللبنانيين وسط أزمة سياسية وعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

وأكد المصدر المذكور لوكالة "فرانس برس" أن "تاريخ الزيارة في الحادي والعشرين من يونيو مؤكد"، بعدما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن زيارة لودريان لبيروت "الأسبوع المقبل".

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وتحدث مصدر آخر مطلع على الملف عن زيارة يوم الأربعاء، لكن لم يحدد أيّ من المصدرين، المدة التي سيبقى فيها لودريان في بيروت ولا المسؤولين الذين قد يلتقي بهم.

وعين ماكرون في السابع من يونيو، وزير الخارجية السابق، جان-إيف لودريان، مبعوثا خاصا إلى لبنان للمساعدة في إيجاد حل "توافقي وفعّال" للأزمة اللبنانية.

وفشل البرلمان اللبناني الأربعاء الماضي للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية.

وكانت الأزمة السياسية اللبنانية في صلب المحادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مأدبة غداء.

وشدّد الطرفان على "ضرورة وضع حد، سريعا، للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان".

المصدر: أ ف ب