تتارستان.. مصرع 7 أشخاص في حريق بمنزل (صور)

لقي 7 أشخاص مصرعهم في جمهورية تترستان جراء اندلاع حريق في أحد المنازل بقرية سايتوفو.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية في الجمهورية، بأنها تلقت بلاغا اليوم الأحد الـ 18 من يونيو الساعة 13:17 يفيد باندلاع حريق ضخم في أحد المنازل الخاصة في قرية "سايتوفو - حي توكافسكي - شارع تورجوفايا - المنزل رقم 21"، وأن الحريق اتسع لمساحة 100 متر مربع.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحريق بينهم طفل.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق نحو الساعة 14:15 من خلال تضافر الجهود بين فرق الدفاع المدني في الجمهورية ووزارة الطوارئ الروسية.

وذكر مكتب المدعي العام في الجمهورية بأن الفرق المتخصصة شرعت بالتحقيق في حيثيات الحادث.

МЧС России وزارة الطوارئ الروسية

МЧС России وزارة الطوارئ الروسية

المصدر: تاس