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تتارستان.. مصرع 7 أشخاص في حريق بمنزل (صور)

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تتارستان.. مصرع 7 أشخاص في حريق بمنزل (صور)
МЧС России
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لقي 7 أشخاص مصرعهم في جمهورية تترستان جراء اندلاع حريق في أحد المنازل بقرية سايتوفو.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية في الجمهورية، بأنها تلقت بلاغا اليوم الأحد الـ 18 من يونيو الساعة 13:17 يفيد باندلاع حريق ضخم في أحد المنازل الخاصة في قرية "سايتوفو - حي توكافسكي - شارع تورجوفايا - المنزل رقم 21"، وأن الحريق اتسع لمساحة 100 متر مربع.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحريق بينهم طفل.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق نحو الساعة 14:15 من خلال تضافر الجهود بين فرق الدفاع المدني في الجمهورية ووزارة الطوارئ الروسية.

 وذكر مكتب المدعي العام في الجمهورية بأن الفرق المتخصصة شرعت بالتحقيق في حيثيات الحادث.

 

تتارستان.. مصرع 7 أشخاص في حريق بمنزل (صور)
МЧС России وزارة الطوارئ الروسية
تتارستان.. مصرع 7 أشخاص في حريق بمنزل (صور)
МЧС России وزارة الطوارئ الروسية

المصدر: تاس

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