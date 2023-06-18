تتارستان.. مصرع 7 أشخاص في حريق بمنزل (صور)
لقي 7 أشخاص مصرعهم في جمهورية تترستان جراء اندلاع حريق في أحد المنازل بقرية سايتوفو.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية في الجمهورية، بأنها تلقت بلاغا اليوم الأحد الـ 18 من يونيو الساعة 13:17 يفيد باندلاع حريق ضخم في أحد المنازل الخاصة في قرية "سايتوفو - حي توكافسكي - شارع تورجوفايا - المنزل رقم 21"، وأن الحريق اتسع لمساحة 100 متر مربع.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحريق بينهم طفل.
وأشارت الوزارة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق نحو الساعة 14:15 من خلال تضافر الجهود بين فرق الدفاع المدني في الجمهورية ووزارة الطوارئ الروسية.
وذكر مكتب المدعي العام في الجمهورية بأن الفرق المتخصصة شرعت بالتحقيق في حيثيات الحادث.
المصدر: تاس