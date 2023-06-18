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قديروف: الأوكرانيون خسروا دبابتين و50 جنديا عند محاولتهم الهجوم على محور أوريخوف

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قديروف: الأوكرانيون خسروا دبابتين و50 جنديا عند محاولتهم الهجوم على محور أوريخوف
Sputnik
عناصر من قوات "أحمد" الخاصة في منطقة العملية العسكرية الخاصة (صورة أرشيفية)
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الأحد أن القوات الأوكرانية خسرت 50 جنديا ودبابتين خلال هجومها المضاد على محور مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

وكتب قديروف عبر "تلغرام": "في إطار هجوم مضاد آخر (في اتجاه أوريخوف) شنه النازيون الأوكرانيون على مواقعنا، نجحت الوحدات الروسية في صد عديد من هجمات العدو، مظهرة درجة عالية من البطولة والشجاعة".

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وتابع: "تكبد العدو خسائر كبيرة تمثلت في 3 عربات مشاة قتالية ودبابتين وعربتين قتاليتين مصفحتين ونحو 50 عنصرا".

وأضاف أن مقاتلي كتيبة "فوستوك - أحمد" أسرت خلال الاشتباكات مستطلعين من الكتيبة الميكانيكية الثالثة في اللواء 65 للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن قائد الفصيلة المعادية الذي أصيب بجروح عند أسره، تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها صدت بنجاح الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على عدة محاور خلال اليوم الماضي، مشيرة إلى أن المعارك الأكثر شراسة شهدها محور زابورجيه.

المصدر: RT

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