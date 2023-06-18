اعتقال 3 "متعاطفين مع داعش" خططوا لاستهداف مسيرة للمثليين في النمسا

أوقفت الشرطة النمساوية 3 أشخاص بينهم فتى يبلغ 14 عاما بتهمة التخطيط لمهاجمة مسيرة للمثليين في فيينا شارك فيها مئات الآلاف، وفق ما أعلن مسؤولون نمساويون اليوم الأحد.

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وقال مدير جهاز المخابرات المحلي عمر حجاوي بريشنير إنه تم توقيف الشبان الثلاثة البالغين 14 و17 و20 عاما قبل المسيرة ويشتبه بأنهم متعاطفون مع تنظيم "داعش".

وأفاد بريشنير للصحافيين بأنه "لم يوجه أي تهديد " للمشاركين في مسيرة المثليين التي نظمت في فيينا السبت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنهم "تعاطفوا مع تنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت وشاركوا محتوى متطرفا. في هذا السياق، ركز المشتبه بهم على "مسيرة الفخر" كهدف محتمل للهجوم".

وعثرت السلطات خلال عمليتي دهم استهدفتا موقعين أمس السبت، على أسلحة وأدلة أخرى ضد النمساويين الثلاثة ذوي الأصول البوسنية والشيشانية.

وقالت الشرطة للصحافيين إن أحدهم معروف في الأساس لدى الشرطة وخططوا لاستخدام "سكاكين أو مركبات" في الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 300 ألف شخص شاركوا في المسيرة المؤيدة لحقوق المثليين في النمسا.

المصدر: أ ف ب