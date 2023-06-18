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برلماني جنوب إفريقي: بعثة السلام الإفريقية يجب أن تفاوض الناتو لا زيلينسكي

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برلماني جنوب إفريقي: بعثة السلام الإفريقية يجب أن تفاوض الناتو لا زيلينسكي
AP
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قال سوبرا ماهومابيلو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون في برلمان جمهورية جنوب إفريقيا إن فلاديمير زيلينسكي "لا يمكنه أن يفعل أو يقول أو يقرر أي شيء دون موافقة ودعم" حلف الناتو

وأشار البرلماني في حديث مع مراسل "تاس"، إلى أن بعثة حفظ السلام الإفريقية، يجب أن تبدأ مفاوضات مباشرة مع الناتو لحل الأزمة الأوكرانية، لأن زيلينسكي لا يمكنه اتخاذ قرار مهم بمفرده دون موافقة حلف الناتو.

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وأضاف: "ينبغي الترحيب ببعثة حفظ السلام الإفريقية لإيجاد حلول للأزمة في أوكرانيا ، مثل أي مبادرة أخرى مماثلة. ومع ذلك ، سيكون من الأفضل كثيرا أن تبدأ البعثة في مناقشة [الأزمة الأوكرانية] مع الناتو. أقول هذا لأن المشكلة الرئيسية هي أن الناتو في حالة حرب مع روسيا، والحلف يستخدم أوكرانيا كميدان للقتال".

ووفقا له، لا يستطيع زيلينسكي أن يفعل أو يقول أو يقرر أي شيء دون موافقة ودعم الناتو ، لذلك "ربما من مصلحة بعثة حفظ السلام الإفريقية أن يتم تخصيص مزيد من الوقت للمفاوضات مع الناتو والأمم المتحدة".

المصدر: تاس

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