واشنطن تفرض قيودا على التأشيرات بعد إصدار كامبالا قانونا يكافح المثلية الجنسية

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض قيودا على تأشيرات دخول المتهمين بتقويض العملية الديمقراطية في أوغندا، بعد صدور قانون مناهض للمثليين في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا.

ولم يذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أسماء أي من الأفراد المستهدفين.

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وقال البيان إن الولايات المتحدة ستنظر في الإجراءات المحتملة الأخرى "لتعزيز المساءلة للمسؤولين الأوغنديين وغيرهم من الأفراد المسؤولين عن أو المتواطئين في تقويض العملية الديمقراطية في أوغندا، أو انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الأشخاص من مجتمع الميم أو الانخراط في ممارسات فاسدة".

ويعاقب القانون الأوغندي الجديد الذي تم تبنيه الشهر الماضي، المثلية الجنسية بما في ذلك عقوبة الإعدام في بعض الحالات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أدان القانون الجديد المناهض للمثليين في أوغندا، وقال الشهر الماضي إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات وستقيم آثار القانون على جميع جوانب تعامل الولايات المتحدة مع أوغندا.

وقوبل التشريع بإدانة واسعة من قبل نشطاء حقوقيين وغيرهم في الخارج، لكنه يحظى بتأييد واسع في أوغندا لاسيما وسط الزعماء الدينيين والمشرعين.

ويتم تجريم المثلية الجنسية في أكثر من 30 من أصل 54 دولة في إفريقيا ويرى بعض الأفارقة أنه سلوك مستورد من الخارج وليس توجها جنسيا.

المصدر: وكالات