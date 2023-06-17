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بوتين: روسيا وقفت إلى جانب الأوكرانيين الذين رفضوا الانصياع لنظام كييف الانقلابي

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بوتين: روسيا وقفت إلى جانب الأوكرانيين الذين رفضوا الانصياع لنظام كييف الانقلابي
Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا اضطرت انطلاقا من الأواصر التاريخية والثقافية واللغوية، للوقوف إلى جانب الأوكرانيين الذين رفضوا الانصياع لكييف بعد انقلاب 2014 في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال محادثاته مع وفد من القادة الأفارقة حول التسوية في أوكرانيا: "بعد هذا الانقلاب، لم يؤيد جزء من السكان هذا الانقلاب وأعلنوا أنهم لن يطيعوا الذين وصلوا إلى السلطة نتيجة لهذا الانقلاب".

وأضاف: "روسيا اضطرت لدعم هؤلاء الناس، انطلاقا من الأواصر التاريخية والثقافية واللغوية التي تربطنا بهم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدا من القادة الأفارقة قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

المصدر: نوفوستي

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