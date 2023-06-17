رئيس جزر القمر: الأزمة الأوكرانية أثرت على إفريقيا

قال رئيس جزر القمر غزالي العثماني، إن أزمة أوكرانيا تؤثر على إفريقيا أيضا، ولذلك قرر القادة الأفارقة طرح مبادرتهم للسلام على روسيا وأوكرانيا.

وقال عثماني خلال مباحثات مع بوتين: "وفدنا يرغب في الإسهام في تحقيق سلام دائم، وحل الأزمة التي جعلت بلادكم تقف في مواجهة مع أوكرانيا".

وأضاف: "هذه الأزمة لا تلقي بظلالها على بلدين سلافيين متجاورين فحسب، وإنما على العالم بأسره، وعلى قارتنا الإفريقية، وتسبب مشاكل في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة".

وشدد على أن الوفد الإفريقي حضر إلى روسيا "للتعبير عن مشاعر الصداقة التي تربط روسيا وإفريقيا، والاطلاع على موقف روسيا الاتحادية وسماع رأي الشعب الروسي، وتشجيعكم على الدخول في مفاوضات مع أوكرانيا لوضع حد لهذا الاختبار الصعب".

وفي وقت سابق من اليوم السبت استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بطرسبورغ، وفدا من القادة الأفارقة قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

المصدر: نوفوستي