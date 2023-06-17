الخارجية الإيرانية تكشف سبب تغيير مكان المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الإيراني والسعودي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم تغيير مكان المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، بسبب مشكلة فنية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر الكناني، بأن التكهنات الإعلامية بشأن تغيير مكان المؤتمر الصحفي بين الوزيرين لا أساس لها من الصحة.

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وأكد أن المشكلة الفنية كان السبب وراء عدم عقد الاجتماع في المكان المحدد مسبقا.

وذكر مراسل RT أنه تم تغيير موقع المؤتمر الصحفي إلى قاعة أخرى لأسباب غير معروفة.

وأشار المراسل إلى أن ممثلي وسائل الإعلام تداولوا إشاعات وتكهنات تتحدث عن طلب سعودي لإزالة صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني من القاعة قبل دخول الوزيرين.

وأوضح أن ممثلي وسائل الإعلام أفادوا بأن إيران رفضت الطلب ما أدى إلى تغيير القاعة.

هذا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على أسئلة الصحفيين حول نتائج المباحثات بين وزيري خارجية إيران والسعودية، إن المباحثات جرت في أجواء جيدة جدا وإيجابية وبناءة، وتمت خلالها مناقشة مختلف القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، وتم تبادل الآراء بشأنها.

المصدر: RT + موقع "انتخاب" الإيراني