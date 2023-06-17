حظر السباحة والصيد في أوديسا غرب أوكرانيا خوفا من الكوليرا

فرضت سلطات مقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على البحر الأسود حظرا على السباحة وصيد الأسماك بالمقاطعة، بعد اكتشاف مسببات أمراض معدية بينها الكوليرا.

وقالت مجلس مدينة أوديسا أنه وفقا لنتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت خلال الأسبوع الماضي، تم العثور في المياه على نسب مرتفعة من مسببات أمراض معدية في المياه، منها السالمونيلا، والكوليرا والروتا وغيرها من الفيروسات والجراثيم المسببة للأمراص.

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وأضافت: "لهذا السبب يمنع منعا باتا السباحة وصيد الأسماك والمأكولات البحرية في المياه المفتوحة. ومن الضروري أيضا الامتناع عن تناول الأسماك والمأكولات البحرية".

ويشمل الحظر جميع المسطحات المائية المفتوحة في مقاطعة أوديسا البحر الأسود ومصب بيلغورود دنيستر والدانوب. تم اتخاذ هذا الإجراء بعد تقرير كبير أطباء الصحة إيغور كوزين، الذي أبلغ في 15 يونيو عن ارتفاع المخاطر على مقاطعة أوديسا بسبب عواقب تدمير محطة كاخوفسكايا.

المصدر: تاس