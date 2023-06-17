صافرات الإنذار تدوي في كييف وتشيرنيغوف بأوكرانيا

دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي كييف وتشرنيغوف شمال أوكرانيا، محذرة من ضربة جوية روسية.

وحسب خرائط الإنترنت على الموقع الرسمي لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية: دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي كييف وتشيرنيغوف بعد ظهر اليوم.

وبدأت ضربات القوات الروسية للبنية التحتية لقوات كييف في 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنته الاستخبارات الأوكرانية.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي