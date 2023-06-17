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بيسكوف يدحض القول بأنه لا يتم ربط الاتصال الهاتفي لماكرون وشولتس مع بوتين

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بيسكوف يدحض القول بأنه لا يتم ربط الاتصال الهاتفي لماكرون وشولتس مع بوتين
Sputnik
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف معلومات زعمت بأن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لم يتمكنا من الاتصال مع الرئيس فلاديمير بوتين بالهاتف.

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لم يتلق أي مقترحات لإجراء محادثات هاتفية بين الرئيس بوتين، وماكرون وشولتس.

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وقال بيسكوف: "لا، هذا ليس صحيحا. في الواقع، تحدث كل من شولتس وماكرون وممثليهما عن أهمية الحفاظ على الحوار مع روسيا، بما في ذلك على أعلى المستويات".

وأضاف بيسكوف: "نحن نشارك وجهة النظر هذه. حتى الآن، لم تكن هناك مقترحات محددة لإجراء محادثات هاتفية".

وشدد بيسكوف على أن الرئيس بوتين، صرح مرات عديدة بأنه يبقى منفتحا على التواصل.

المصدر: نوفوستي

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