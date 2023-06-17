مقتل 7 جنود جراء انفجار لغم في جنوب شرق النيجر

لقي 7 جنود نيجيريين مصرعهم ليلة الجمعة عندما انفجر لغم بعربتهم في منطقة ديفا، جنوب شرقي البلاد، حيث تنتشر "مجموعات جهادية"، على ما أعلن الجيش النيجيري.

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ووقع الانفجار قرابة منتصف الليل بتوقيت غرينتش، عندما اصطدمت عربة دورية عسكرية بـ"عبوة ناسفة على بعد 400 متر من المركز العسكري في شيتيماري وانغو"، وهي منطقة تقع على بعد 25 كيلومترا من مدينة ديفا، وفقا لبيان لأركان الجيش النيجيري.

وإضافة إلى الجنود السبعة القتلى، أصيب جنديان آخران ونقلا إلى مستشفى ديفا.

وقال مصدر أمني أن الهجمات كانت قد شهدت هدوءا نسبيا منذ بداية العام لكن الألغام ما زالت تحصد ضحايا.

من الجدير ذكره أن النيجر تستضيف منذ سنوات قواعد عسكرية أجنبية فرنسية وأمريكية خصوصا، ولألمانيا قاعدة لوجستية فيها.

المصدر: أ ف ب