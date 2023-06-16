الرئاسة الفرنسية: ماكرون ومحمد بن سلمان أكدا ضرورة الإنهاء السريع للفراغ السياسي في لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الإنهاء السريع للفراغ السياسي المؤسسي في لبنان.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان عقب اجتماع بين ماكرون وابن سلمان في باريس، إن الغياب المطول لمنصب الرئيس اللبناني يظل العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في لبنان وفقا لوكالة "فرانس برس".

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كما أكد ماكرون ومحمد بن سلمان في اجتماعهما على التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة جهودهما المشتركة لإحداث تخفيف دائم للتوترات.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار 12 مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.

كما أفادت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون ومحمد بن سلمان أكدا مواصلة العمل على تخفيف التوترات بالمنطقة، كما أكد ماكرون التزام فرنسا بأمن السعودية والاستعداد لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وولي العهد السعودي رحبا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى باريس يوم الجمعة، واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه.

وجرى اجتماع ثنائي موسع بين الزعيمين استعرضا خلاله العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين السعودية وفرنسا، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تم تبادل الطرفان، وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.

المصدر: وكالات