مدبولي يؤكد أن المصريين يعانون من الأزمة الأوكرانية

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تسوية النزاع الأوكراني ضرورية لأن المصريين يعانون منه أيضا.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك في كييف عقب محادثات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع القادة الأفارقة: "نود أن ننضم إلى هذه الجهود (المبادرة الإفريقية لتسوية النزاع في أوكرانيا) لإنهاء هذه المعاناة، لأنها تؤثر ليس فقط على حياة الأوكرانيين، ولكن أيضا على المدنيين في مصر".

وأشار إلى أن موقف مصر هو الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وضمان تسوية دائمة للنزاع بالوسائل السلمية.

المصدر: نوفوستي