لافروف: محاولات الغرب الضغط على دول الخليج باءت بالفشل

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في حديث لـ"RT العربية" عن تعرض دول الخليج لضغوط غربية لمنع تطور علاقاتها مع روسيا، وأكد أن هذه الضغوط لم تثمر، وباءت بالفشل.

وأضاف: تتعرض هذه الدول للضغوط لمنعها من تطوير علاقاتها مع روسيا، إلا أن عدم انضمامها للعقوبات الغربية ضد روسيا، يظهر أن هذه الضغوط باءت بالفشل، وأكدت عدم جدواها.

وأكد لافروف أن "انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر لمجموعة "بريكس"، سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي، كما سيعزز صفوف "بريكس" بممثلي حضارة كبرى، الحضارة العربية والإسلامية".

وتتجه الأنظار هذه الأيام لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي انطلق في الـ14 من الشهر الجاري وسيستمر حتى الـ17 منه، لبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والعالم، والاقتصادات الناشئة.

كما يعتبر المنتدى الدولي منصة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين، وقطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

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المصدر: نوفوستي