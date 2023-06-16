شركة "روس نفط" الروسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية تعتمدان الروبل واليوان في الصفقات الثنائية

أعلنت شركة "روس نفط" الروسية في بيان صحفي عقب اجتماع مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي، أن الشركتين اتفقتا على تغطية الصفقات الثنائية بالروبل واليوان.

وقالت الشركة الروسية في بيانها: "أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين "روس نفط" ومؤسسة البترول الوطنية الصينية هي توريد النفط الذي يصل حجمه وفقا للعقود الحالية إلى 40 مليون طن سنويا، حيث انتقلت الشركتان إلى دفع ثمن الخام بالعملتين الوطنيتين".

المصدر: نوفوستي