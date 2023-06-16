يريد السلام بدون روسيا.. بيان جديد لزيلينسكي يجتر فيه موقفه من "اتفاقات مينسك"

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن سلطات كييف لن "تفتح مجلدا ثانيا" من اتفاقات مينسك مع روسيا وأنها تجاوزت تلك الاتفاقات، لكنها متمسكة بالسلام وإنهاء النزاع.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا في كييف، حيث قال: "نحن مهتمون بانخراط دول الاتحاد الإفريقي في معادلة السلام ولكن بالطبع من دون روسيا لأنها تعيق جميع المبادرات".

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وأضاف: "لقد تجاوزنا مينسك، ولن نفتح المجلد الثاني من هذه القصة، نريد وقف الحرب".

وردا على ذلك، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مثل هذه التصريحات تؤكد موقف كييف الرافض للتفاوض.

المصدر: نوفوستي