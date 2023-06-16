زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا قبل سحب قواتها

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء أي مفاوضات مع روسيا قبل أن تسحب قواتها.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد الإفريقي الذي تقدم بمبادرة للسلام يوم الجمعة، إن "إجراء أي مفاوضات مع روسيا ما دامت قوات الاحتلال الروسية على أراضي أوكرانيا سيعني محاولة لتجميد النزاع فقط".

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وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى "سلام حقيقي وسحب القوات الروسية".

يذكر أن وفدا إفريقيا بقيادة رئيسي جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا والسنغال ماكي سال وصل إلى كييف يوم الجمعة لعرض مبادرته للسلام في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يزور بطرسبورغ يوم السبت لعرض المبادرة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي