التدريبات والسيناريوهات والاستعدادات.. موقع عبري: هكذا يستعد سلاح الجو الإسرائيلي للهجوم على إيران

قال موقع "واللا" العبري، في مقال نشر يوم الجمعة، إنه بعد انتهاء تمرين "قبضة الضرب" الإسرائيلية، تولد شعور كبير لدى قيادة الجيش الإسرائيلي بالقدرة على شن هجوم واسع على إيران.

وذكر الموقع العبري أن الأطقم الجوية تستعد لهجوم مشترك للطائرات المقاتلة وطائرات بدون طيار.

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وأفاد الموقع الإخباري: "مع رياح تهدد من طهران في الخارج، ومفاوضات تتقدم بشأن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، ويقظة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بأن كل شيء هو محاولة لفرضها على الغرب، قام قائد سلاح الجو اللواء تومر بار هذا الأسبوع بزيارة لغرفة الإحاطة في السرب 102 (سرب النمر الطائر).

وذكر أن قائد دورة الملاح القتالي في مدرسة الطيران النقيب أ.، قدم خريجي دورة الطيار 186 الذين جلسوا في الغرفة وكانوا مستعدين لآخر إحاطة قبل الاختبار النهائي.

وأشار إلى أن الأطقم الأرضية في الخارج أعدت طائرات "لافي" للإقلاع كجزء من اختبارات الطيران.

وأوضح الموقع العبري أن ه وخلال التدريب تمت محاكاة هجوم بواسطة بطارية صواريخ أرض - جو متطورة تمكن الإيرانيون من تهريبها إلى الأراضي السورية ومن المفترض أن تمر إلى حزب الله في لبنان.

كما تضمن التمرين التحليق على ارتفاع منخفض، والذي يتطلب دقة كبيرة في الملاحة خاصة عندما يتعلق الأمر بمنطقة مشبعة ببطاريات صواريخ أرض - جو من مختلف الأنواع وأهداف هجومية.

المصدر: موقع "واللا" العبري