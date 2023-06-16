خطاب بوتين في منتدى بطرسبورغ هذا العام الأطول بمدة ساعة و20 دقيقة

استغرق خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة ساعة و20 دقيقة، في أطول كلمة يلقيها خلال هذا المنتدى السنوي.

يذكر أن منتدى بطرسبورغ انطلق في الـ14 من الشهر الجاري وسيستمر حتى الـ17 منه، لبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والاقتصادات الناشئة والعالم.

ويعتبر المنتدى منصة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين، وقطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

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المصدر: نوفوستي