الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في إنهاء الأزمة الأوكرانية

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة في قصر الإليزيه بباريس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.‏

وأفادت الرئاسة الفرنسية قبل الغداء على شرف زيارة ولي العهد، بأن ماكرون سيؤكد على مدى أهمية الملف الأوكراني في جميع أنحاء العالم وكيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن تساعد في إنهاء الأزمة الأوكرانية.

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وفي وقت سابق، ذكر مصدر في الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون سيناقش مع ولي العهد السعودي الجمعة قضايا يهتمان بها معا كالاستقرار في لبنان والعراق".

وأوضح أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المساعدة في إنهاء الأزمة الأوكرانية".

وأضاف أن باريس تنتظر من السعودية أن تلعب دورا مع روسيا وضمن مجموعة العشرين للتشجيع على محادثات بشأن أوكرانيا.

هذا، وجرى اجتماع ثنائي موسع بين الزعيمين استعرضا خلاله العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين السعودية وفرنسا، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

كما تم تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.

المصدر: وكالات