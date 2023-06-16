رئيس مجلس "الدوما" يؤكد فشل الخطط الغربية لتمزيق الاقتصاد الروسي

أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أظهر أن خطط بروكسل وواشنطن لعزل روسيا قد باءت بالفشل.

وقال فولودين: "أظهر منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن خطط واشنطن وبروكسل لعزل روسيا و"تمزيق اقتصادنا'' قد باءت بالفشل".

وأشار إلى أن ممثلين عن أكثر من 130 دولة شاركوا في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وشدد على أن "المستقبل لعالم متعدد الأقطاب ونظام عالمي عادل. وهذا الموقف يؤيده غالبية سكان الكوكب".

المصدر: نوفوستي