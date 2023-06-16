شركة "ميكرون" الأمريكية تستثمر 600 مليون دولار في مصنعها بالصين

أعلنت شركة "ميكرون" الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون دولار في مصنعها شمال غرب الصين.

وجاء الإعلان بعد أقل من شهر على حظر بكين استخدام رقائق شركة "ميكرون" في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

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وقالت هيئة مراقبة الأمن المعلوماتي في الصين الشهر الماضي، إن منتجات صنعتها شركة "ميكرون" لصناعة رقائق الذاكرة لم تجتاز مراجعتها لأمن الشبكات، وأن منتجات الشركة الأمريكية تشكل "مخاطر أمنية جسيمة على الشبكة" تهدد البنية التحتية للمعلومات في الصين وتؤثر على الأمن القومي.

وأبلغت الحكومة الصينية مستخدمي معدات الحاسبات التي توصف بالحساسة، بالتوقف عن شراء منتجات "ميكرون".

وفي بيان نشرته على شبكة "وي تشات" يوم الجمعة، قالت الشركة إنها ستستثمر أكثر من 4.3 مليارات يوان (605 ملايين دولار) على مدى السنوات القليلة المقبلة في مصنعها في مدينة شيان لشراء معدات وإضافة منشأة جديدة في المصنع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سانجاي ميهروترا في البيان "هذا المشروع الاستثماري يؤكد التزام ميكرون الثابت تجاه أعمالنا في الصين وأعضاء فريقنا في الصين".

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وأوضحت "ميكرون" أنها ستشتري معدات تغليف الرقائق من شركة "ليشنغ لأشباه الموصلات" ومقرها مدينة شيان والتي تشغل حاليا بعض المعدات في منشأة الشركة الأميركية بموجب اتفاقية سابقة.

وقالت الشركة في بيانها "يتماشى الاستثمار مع مفهوم التغليف والاختبار العالمي لشركة ميكرون وسيمنح الشركة المرونة لتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات في مدينة شيان".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الشركة الأمريكية تقترب من التوقيع على اتفاق لضخ استثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار لإنشاء مصنع لتغليف منتجات أشباه الموصلات في الهند، مشيرة إلى أن الاستثمارات قد ترتفع إلى ملياري دولار.

ووفق تقرير "بلومبيرغ" فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

المصدر: "بلومبيرغ"