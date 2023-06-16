الخارجية الروسية تستدعي السفير الأسترالي

أعلنت الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الأسترالي غرايم ميهان، وسلمته مذكرة احتجاج على قرار كانبيرا فسخ عقد إيجار الأرض المخصصة لتشييد مجمع قنصلي روسي جديد في كانبيرا.

وقالت الوزارة في بيانها: "استدعى نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، السفير الأسترالي في روسيا، غريم ميهان، واحتج لديه بشدة على قرار الحكومة الأسترالية فسخ عقد إيجار الأرض المخصصة لإنشاء مجمع السفارة الروسية الجديد في كانبيرا".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر ذلك "خطوة مسيسة بشكل علني وغير ودية تهدف إلى إلحاق ضرر إضافي بالعلاقات الثنائية، والتي وصلت بسبب تصرفات كانبيرا إلى أدنى مستوياتها في التاريخ".

المصدر: نوفوستي