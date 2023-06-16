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وسائل إعلام: بايدن طلب من ستولتنبرغ البقاء في منصب الأمين العام لحلف "الناتو" لعام آخر

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وسائل إعلام: بايدن طلب من ستولتنبرغ البقاء في منصب الأمين العام لحلف
AFP
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أفادت قناة NRK التلفزيونية النرويجية، نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب الأسبوع الماضي من الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، البقاء في منصبه لعام آخر.

وأشارت القناة إلى أن ستولتنبرغ لم يجب بعد على طلب الرئيس الأمريكي.

وذكرت أن بايدن طلب هذا الطلب من الأمين العام لحلف "الناتو" خلال زيارة الأخير إلى واشنطن في 12-13 يونيو.

وكان من المفترض أن يستقيل ستولتنبرغ في 1 أكتوبر 2022، ولكن في مارس 2022، قرر قادة دول الحلف خلال القمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر 2023.

المصدر: نوفوستي

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