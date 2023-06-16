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ألمانيا تقرر تسليم أوكرانيا 64 صاروخا لمنظومة Patriot "على الفور"

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ألمانيا تقرر تسليم أوكرانيا 64 صاروخا لمنظومة Patriot
Globallookpress
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أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بـ64 صاروخا موجها إضافيا لمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت".

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ونقلت وكالة "د ب أ" الألمانية عن بيستوريوس قوله على هامش اجتماع لحلف "الناتو" في بروكسل، إن هذا القرار مهم من أجل ضمان "دعم مستدام" للقوات المسلحة الأوكرانية في المرحلة الحالية.

ومن المخطط أن يتم تسليم الصواريخ "على الفور".

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك وهولندا الخميس أنها ستورد لأوكرانيا مئات الصواريخ الإضافية المضادة للطائرات من أجل دعم الهجوم الأوكراني المضاد الجاري.

وبحسب تقارير، فقد بدأ التسليم بالفعل ومن المفترض أن يكتمل في غضون أسابيع قليلة.

وكانت موسكو حذرت مرارا دول الناتو من أنها "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، مشيرة إلى أن ذلك لا يساهم في تقريب حل للنزاع وستكون له عواقب سلبية.

المصدر: وكالات

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