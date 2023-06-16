كيسنجر يحدد كيف يجب على أوروبا التعامل مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن العلاقات بين أوروبا وروسيا يجب أن تقوم على الإجماع.

وأضاف الوزير الأسبق: "أود أن تدرك روسيا وتقر بأن علاقاتها مع أوروبا يجب أن تستند إلى اتفاق ونوع من الإجماع، وأعتقد أن هذا النزاع، إذا انتهى بشكل صحيح، فسيصبح هذا الهدف قابلا للتحقيق".

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وشدد كيسنجر، الذي يعتبر من رجال السياسة المخضرمين في الولايات المتحدة، على أنه لا يجوز دفع روسيا إلى "العجز المهين"، لأن هذا قد يؤدي إلى توترات جديدة.

وأشار كيسنجر، إلى وجود خطر من أن التفكير العسكري سيسيطر على العلاقات الجيوسياسية بين الدول، الأمر الذي قد يحول النزاع الروسي - الأوكراني إلى مواجهة عالمية شاملة، ويجذب دولا، مثل الصين، إليها.

وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات سابقة لكيسنجر، بـ"السخيفة"، حيث زعم فيها بأن روسيا ستهاجم أوروبا الشرقية والسويد وفنلندا.

المصدر: نوفوستي