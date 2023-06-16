مساعد بوتين يشيد بالثقة في العلاقات بين قادة روسيا والإمارات

وصف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات بينه وبين زعيم دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان بأنها "بناءة وتتسم بالثقة بين الزعيمين".

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جاء ذلك في تصريحات أوشاكوف للصحفيين في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ 23، حيث تابع: "لقد طور الزعماء علاقة ثقة بناءة"، مشيرا إلى أن آخر مرة التقى فيها القادة في بطرسبورغ كانت في خريف عام 2022، ولديهما اتصالات شخصية "في كثير من الأحيان".

وسوف يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يشارك بوتين في الجلسة العامة للمنتدى في الثانية بعد الظهر.

المصدر: نوفوستي