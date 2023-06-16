بيسكوف يشيد بمستوى التمثيل الدولي بمنتدى بطرسبورغ ومشاركة الإمارات

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف تسجيل تمثيل دولي واسع في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام، وخص بالذكر مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف المنتدى.

وقال بيسكوف في حوار على الهواء مع "القناة الأولى": "الضيف الرئيسي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، هذا العام، هو الإمارات العربية المتحدة. لقد وصل وفد كبير جدا للمشاركة في المنتدى، يضم وزراء ومسؤولين في حكومة الإمارات التي يربط قطاع أعمالنا ومسؤولينا اتصالات وثيقة معها".

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وأشار بيسكوف إلى "تمثيل دولي واسع إلى حد كبير" في منتدى بطرسبورغ، مضيفا أن ممثلين من 15 إلى 16 دولة يشاركون بنشاط في فعالياته، "ما يضفي حيوية على كل ما يحدث". وأكد بيسكوف اهتمام روسيا بتعزيز التعاون مع الإمارات.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هامش منتدى بطرسبورغ اليوم الجمعة.

المصدر: "نوفوستي"