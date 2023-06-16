مقاتلو مجموعة القوات الخاصة "أحمد" الشيشانية يحرسون حدود منطقة بيلغورود (فيديو)

أعلن حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن بدء مقاتلي مجموعة "أحمد" حماية الحدود الروسية في منطقة بيلغورود.

جاء ذلك في منشور لقديروف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث أشار إلى أن قوات "أحمد" ستمنع المخربين الأوكرانيين من التسلل إلى الحدود الروسية.

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وتابع قديروف: "بدأ مقاتلونا في تعزيز وجودهم في منطقة نيخوتييفكا عند الحاجز الحدودي، وأصبحت الحدود الآن مغلقة أمام قطاع الطرق". وأكد قديروف على أن القوات استلمت مهام التفتيش بالفعل بالقرب من قرية كازينكا بمقاطعة غريفورونسكي.

وأضاف حاكم الشيشان أن القوات سوف تعمل بالتنسيق مع حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف ووزارة الدفاع الروسية وهيئة الأمن الروسية الفدرالية FSB والحرس الوطني من خلال نائب مجلس الدوما آدم ديليمخانوف ورئيس مديرية وزارة الداخلية لمنطقة كورتشالويفسكي في الشيشان رستم أغويف.

وكان ديليمخانوف قد شارك في وقت سابق، 12 يونيو، في توقيع عقد بين وزارة الدفاع الروسية ومفرزة متطوعي "أحمد"، وأعرب عن ثقته في أن العقد سيوقع أيضا من قبل جميع قادة الوحدات ومفارز المتطوعين.

وكان الجيش الأوكراني قد قصف، 22 مايو، المناطق الحدودية لإقليم بيلغورود لعدة ساعات، ثم اقتحمت مجموعة تخريبية المنطقة. في اليوم التالي، قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن بقايا المجموعة التخريبية التي اخترقت مقاطعة غرفورونسكي أعيدت إلى أوكرانيا، حيث استمر قصفها حتى القضاء عليها تماما.

المصدر: إزفستيا