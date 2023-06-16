بن زايد يزور صربيا: لخفض التصعيد في منطقة غرب البلقان بما يعزز أمن المنطقة

أكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ضرورة خفض التصعيد في منطقة غرب البلقان عبر الحوار والتفاهم بما يعزز الأمن في المنطقة.

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وبحث الجانبان في إطار زيارة العمل التي يقوم بها بن زايد إلى جمهورية صربيا، الخميس، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتطرقت المباحثات، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدين الحرص على دفع هذه العلاقات إلى الأمام، خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتجارة، وغيرها، بما يعود بالخير والنماء على شعب البلدين.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والاستقرار، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، فضلا عن ضرورة خفض التصعيد في منطقة غرب البلقان عبر الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن في المنطقة.

ويرافق بن زايد، خلال زيارته صربيا، وفد يضم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسفير الدولة لدى صربيا، مبارك سعيد الظاهري.

المصدر: الإمارات اليوم